北韓9日宣布切斷和「敵人」南韓的聯絡管道。

上周，北韓突然痛批南韓縱容脫北者行為，並片面宣布切斷兩韓聯絡管道，對此，首爾至今態度低調，青瓦台方面並未做出任何回應，南韓媒體《中央日報》評論，南韓總統文在寅的對朝政策「已被逼入死角」。

北韓最高領導人金正恩胞妹金與正4日突然透過官媒砲轟南韓縱容脫北團體散發「反朝傳單」，痛罵脫北者是「人渣」、「雜種狗」，隨後平壤於周二宣布關閉與「敵人」南韓間的軍事和政治聯絡管道，兩韓關係陷入冰點。

韓國《中央日報》報導，兩韓聯絡管道中斷以來，青瓦台至今態度低調，僅在9日表示，兩韓交流管道「應根據雙方協議繼續維護使用」等語，沒有正面回應，態度相當慎重。對此，高麗大學統一外交系教授柳浩烈表示，6月15日韓朝共同宣言20周年紀念日將近，進入執政第4年的文在寅政府亟須在對北工作上拿出成績，平壤卻於此時宣布關閉溝通渠道，「令青瓦台一時之間不知如何是好。」

報導指出，2018年兩韓領導人恢復捨棄已久的熱線管道，是南北韓關係改善的象徵，當年4月首度進行通話測試後一周，兩韓就舉行板門店首腦會談，可以說，領導人熱線是兩韓對話的第一步，一旦這個溝通管道關閉，文在寅政府的對北政策「很可能將永久喪失動力」。

今年5月，文在寅在就職3周年演說中重提兩韓連通鐵路、離散家屬團聚等多項合作項目提議，當時北韓未做回應引起關注，不過文在寅那時強調，北韓並未表現出拒絕對話、發展關係的態度，不少人樂觀認為，至少兩韓溝通渠道還是開放的，事隔一個月，平壤就關閉聯絡管道。

此外，文章也分析，北韓的批評言詞已出現轉變，先前對南韓提出批評時，都會盡量避免將矛頭對準文在寅，不過近期文在寅也成為箭靶，7日北韓對外宣傳媒體「我們民族」不僅直接點名「南朝鮮掌權者」，更抨擊文在寅多次掛在嘴邊的「良性循環理論體現了極端的無知和無能」。文在寅先前曾數度表示要和北韓建立良性循環關係。

柳浩烈分析，這代表南韓必須單方面給予「慷慨大禮包」，否則兩韓關係很難改善，他說北韓的種種舉措，應該是在表達對現狀的不滿，北韓下一步很有可能撕毀韓朝軍事協議，未來兩韓合作會更加困難。

(中時電子報)