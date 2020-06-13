由於不滿世界衛生組織（WHO）防疫不周且以大陸為中心，讓美國總統川普於上月29日宣布中止美國與WHO之間關係。不過WHO官員透露，雖然川普大聲揚言退出，但實際上美方至今尚未採取任何正式行動，當前美國仍與WHO保持聯繫，WHO秘書長譚德塞甚至稱與美衛生部長艾薩持續討論伊波拉疫情。

川普不滿WHO無力要求大陸對新冠疫情負責，先在4月14日宣布凍結對世衛金援，並於5月18日致函世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），其稱美方已經與世衛就改革展開討論，並要求30天內做出重大改革，又於5月29日以大陸完全掌控WHO組織及WHO拒絕改革為由，宣布中止與WHO的關係，並將金援轉到別處。

不過據美媒《國會山莊》報指出，WHO向該報透露，直至兩周之後，美國實際上並未採取任何正式行動，WHO也未收到來自美方退出的正式通知；不僅如此，WHO仍與疾病管制與預防中心（CDC）以及國家衛生院（NIH）等數個與衛生醫療有關的單位持續保持聯繫。

監督WHO針對新冠病毒技術反應的美籍專家范可霍芙（Maria Van Kerkhove）說，「我們仍與美國CDC、NIH以及自疫情爆發以來就開始合作的學術單位網路，仍會繼續維持合作」。此外，譚德塞10日還透露他仍與美國衛生部長艾薩（Alex Azar）繼續保持聯繫，討論在剛果剛爆發的伊波拉疫情，並表示「上周與他暢談良好，他向我確認，美國仍會持續對抗伊波拉疫情的承諾」。

對此，美國國家安全委員會並未直接回覆媒體對於美國與WHO關係狀況的置評請求。美國安會發言人尤约特（John Ullyot）透過郵件發表聲明指出，「川普總統暫停對WHO的資助，是根據全面檢視WHO組織不當管理疫情，但絕非代表美國要從全球公衛事務上淡出領導，其中包括現在的新冠疫情」。

(中時電子報)