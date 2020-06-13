娛樂8點半》台灣始祖偶像團體「小虎隊」成員之一的吳奇隆，為了替父親還債開始演藝生涯，多年來在戲劇方面的表現相當優秀，但大多數人總好奇他的感情世界；吳奇隆一生中有4段廣為人知的戀情，但前3段都因為家境或財力無法繼續，後來終於在對的時間遇到對的人，享受結婚生子後的甜蜜生活。

吳奇隆小時候是一名跆拳道好手，一路練習到就讀輔仁大學體育系，還被視為當年亞運會跆拳道儲備選手之一，也參加過多項國際賽事，可惜屢次因傷休息；後來又遇到父親欠下巨額債務，他只能放棄當國手機會和體育生涯。

小虎隊左起蘇有朋、吳奇隆、陳志朋和關之琳合照。(圖/ 中時資料庫，張兆輝攝)

在他17歲那年為了減輕家裡負擔，趁暑假到鬧區擺地攤，被他的貴人—歌手童安格注意到，邀請他到唱片公司試鏡；本來壓根對唱歌跳舞沒興趣的吳奇隆，在童安格盛情邀約下，決定去試試看，在試鏡時隨意跳了段舞蹈加上後空翻表演，讓現場評審都感到新鮮，吳奇隆就這樣被選上了。

1988年7月吳奇隆、蘇有朋和陳志朋組成的「小虎隊」正式出道，三人在當時火紅程度不輸現在南韓的人氣男團，許多綜藝節目都爭相邀請他們出演；不過，「小虎隊」因為成員服兵役，接下來也各自在演藝圈有不同際遇，吳奇隆開始朝演員路邁進，成為電影和電視圈的熱門男主角之一。

吳奇隆的感情路卻不如演藝生涯順遂，他有名的4段戀情，有3段都因為錢的關係讓他抬不起頭。吳奇隆一出道就努力賺錢還債，在這辛苦的時間點，「少女隊」成員徐若瑄出現了，兩人對彼此都有好感，而徐若瑄的日記中更意外證實這段戀情；可惜的是，兩人至今都不會主動提起那2年純純的愛，聽聞當初是吳奇隆提分手，疑似身家背景的差異，導致雙方家長都不同意交往。

吳奇隆和徐若瑄曾有一段純純的愛。(圖/ 取自中時資料庫，蔡宜謀攝)

接著吳奇隆遇到和自己家庭背景神似的香港小姐蔡少芬，他們因為拍電影《還我情心》假戲真做，當時吳奇隆還在幫父親還債，蔡少芬也在幫母親還錢，兩人感情好到連朋友都直接稱呼蔡少芬「吳太太」；但蔡少芬先前和劉鑾雄的事情被講得不好聽，害吳奇隆母親對她始終有偏見，蔡少芬的母親也認為吳奇隆家裡有巨額債務，說不定會害她也得跟著還錢，所以兩人最後也遺憾地分手。

馬雅舒（左一）與吳奇隆弟弟吳奇霖和姪兒們合照。(圖/ 取自中時資料庫，洪秀瑛攝)

到了2001年吳奇隆把事業重心轉移到大陸，拍電視劇《蕭十一郎》時和飾演第二女主角的馬雅舒相戀，感情長跑5年後，在2006年12月他們向外界證實已結婚；但那時候的吳奇隆還是沒什麽錢，因為他賺到的通通拿去替家裡還債，所以兩人沒有婚宴、蜜月，房子還是一起貸款。在2009年馬雅舒被拍到和一名澳籍男子約會，同年8月就發布離婚聲明，而馬雅舒也迅速跟澳男結婚，對方還是一間遊戲公司的CEO，不禁讓外界推測，吳奇隆不是輸給愛情而是金錢。

2011年時41歲的吳奇隆和24歲的劉詩詩拍出穿越劇經典《步步驚心》，兩人在劇中愛得轟轟烈烈，最後沒辦法有情人終成眷屬，當時因為他們在劇中表現得太刻骨銘心，連影迷都敲碗希望吳奇隆和劉詩詩能在一起；2013年吳奇隆在微博公開和劉詩詩的戀情，當然受到雙方粉絲樂見，紛紛給予祝福。

吳奇隆和劉詩詩因電視劇《步步驚心》假戲真做，最後更攜手共度下半生。(圖/ 取自中時資料庫，李學仕攝)

最意外的是，在2015年劉詩詩、楊穎、楊冪和倪妮才被評選為新生代四小花旦時，劉詩詩正迎來事業巔峰，卻毅然決然和吳奇隆結婚；而兩人在海島辦了一場世紀婚禮，甚至包機接送親友還不收禮金，吳奇隆每件事都親力親為，劉詩詩就像個小公主，只要等著吳奇隆把她娶回家就好。

吳奇隆和劉詩詩結婚後更常公開放閃。(圖/ 摘自吳奇隆微博)

吳奇隆和劉詩詩相差17歲的戀情，原本有一些人不看好，但他在婚禮上說了一段令人熱淚盈眶的告白，「我也不止一次的埋怨過老天，以前我老怪祂對我不好，對我不公平，讓我經歷許多奇怪的磨難，不開心的事情，現在我也明白為什麼，因為祂把最好的留給我」。

他的這段話不僅是對劉詩詩表白，也是他省思45年人生得到的總結；在2019年4月他們更迎來愛的結晶，一個可愛的小男孩，一家人過著幸福快樂的日子。

(中時電子報)