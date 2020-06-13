曾在大陸NBL磨練3年的李漢昇，將是今年SBL選秀兩大狀元熱門之一。(觀護盃提供)

隨著今年超級籃球聯賽(SBL)新人選秀會將於15日報名截止，中州科大外籍球員斑霸、以及曾在大陸NBL磨練3年的李漢昇，都已在12日確定完成選秀報名，台灣師大前鋒蘇士軒也在同一天完成報名，目前已有8名球員報名今年SBL選秀。

來自塞內加爾的斑霸，將是史上首位以外籍生身分加盟SBL的球員，他在上個學年度UBA，交出場均15.4分、12.7籃板的雙十數據，更跟白薩、沙鹿、蘇格爾等蒙古球員攜手幫助中州爆冷搶下季軍，他跟李漢昇也都提前跟著九太練球。

畢竟九太擁有今年選秀狀元籤，提前把斑霸、李漢昇兩人找去練球，擺明就想選擇其中之一成為今年SBL狀元，只是目前九太還在審慎考慮應該選誰，只是無論九太最後選擇斑霸或李漢昇，擁有今年榜眼籤的台銀，就很可能挑另外一人。

由於籃協周末並未上班，所以今年SBL選秀報名僅剩15日這天，只是受到富邦勇士、寶島夢想家兩隊提前簽走曾祥鈞、周桂羽與林俊吉3名大專好手影響，今年SBL選秀報名狀況空前低迷，有機會打破第7季只有14人報名的最低紀錄。

(中時 )