由韓國自行設計與製造的第5代戰機KF-X目前正在組裝機身，預計將於今年底前完成首架原型機的總裝，並在明年完成首架原型機，預計2022年實現首飛，整個研發計畫預計在2026年完成。

據《環球時報》引述《防務世界》網站報導，KF-X是韓國打造的高達74億美元的多用途戰鬥機項目，由韓國航空航天工業公司(KAI)負責設計和製造。

報導說，印尼曾與韓國達成合作研發協議，並為此支付20%的研發費用，而印尼將獲得第一架原型機，以及在該國進行戰機生產的權利。但韓方遭到印尼方面拖欠研發費用，KAI負責人對媒體表示，截止2020年4月，印尼已經累計拖欠韓方5002億韓元（約合台幣134億元）的研發費用。

韓國的KF-X戰鬥機專案計畫在2021年前生產6架原型機，預計在2022年實現首飛，研發計畫預計在2026年完成。

報導說，美國通用電氣公司已於今年5月向韓方交付了首台用於KF-X戰鬥機的F414-GE-400K航空發動機。這款發動機極受歡迎，目前已有波音公司製造的F/A-18E/F超級大黃蜂戰機、瑞典薩博JAS-39E/F/鷹獅戰機和印度的光輝¬-MK2型戰機採用。

此外，KF-X戰機也將相容歐洲研製的空對空導彈。韓國於去年11月與歐洲導彈製造商歐洲導彈集團（MBDA）簽署了一份整合流星空對空導彈的合同。據悉，美國的寶石路雷射導引炸彈、聯合導引JDAM炸彈和CBU-105集束炸彈也都將整合到KF-X戰機上。

(中時電子報)