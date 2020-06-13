線上影音平台《YouTube》深受民眾喜愛，也有不少網紅專職經營頻道，靠其賺錢，其中廣告更是主要收入之一，但不少人抱怨YouTube廣告越來越多，嚴重影響觀看體驗，對此有網友分享密技，不需要裝任何外掛程式，只要在網址加上一個符號，就能直接隱藏掉廣告，引發熱議，也讓許多人直呼好神。

一名外國網友在全球最大論壇《Reddit》上分享YouTube免費隱藏廣告方法，表示使用電腦瀏覽器時，只要在「youtube.com」的com後面加上一點，變成「youtube.com.」，就能直接一片到底，不用再收看到任何廣告。

reddit上有網友分享，只要在「youtube.com」的com後面加一個點號，變成「youtube.com.」，就能阻擋掉所有廣告 (圖／reddit)

對此知名3C達人《電腦王阿達》親身實測也證實的確有效，他表示這個隱藏密技應該只是YouTube的Bug，沒多久後就會修復，直言官方應該也沒想到有人會無聊到在com後面加一個點號。《電腦王阿達》也呼籲，還是要鼓勵大家多多觀看YouTube廣告，來支持你喜歡的創作者，畢竟他們就是靠這賺取收入的。

(中時電子報)