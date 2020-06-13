「網紅始祖」森田將數年「印鈔心法」集結出書《森田的網海印鈔術: 時尚網紅全方位經營技巧大揭密》，歌手陳零九在新書開賣第一天，一口氣購買100本，逢人推銷書中內容，森田透露：「我和陳零九在彼此最苦的時候就認識對方，有陣子還一起吃一條吐司，算一算也認識了11年。」他感謝好友義氣相挺，也意外揭開2人好交情。

森田和陳零九看似毫無干係，豈料2人已相識多年，森田說：「當年我們倆都是nobody，但對自己的夢想都很執著，也因此特別談得來。」森田回憶，2人初入社會，有時生不出飯錢，就合買一條吐司，分食果腹，後來森田從事網拍模特，有網拍衣服會給陳零九，幫他省治裝費，用實際行動為對方打氣。

森田（右）和陳零九（中）是相識超過11年的好友。（艾迪昇傳播提供）

森田透露，從小對音樂特別有好感，曾央求著父親讓他學鋼琴，但爸爸卻一口拒絕，要他專心在學業上。過去森田曾入選男團「台灣新七少X-TAIWAN」，他說：「那時一頭熱，以為從此就要紅了，結果到台中辦簽唱會，台下的500人卻是為了下一場的棒棒堂而來，有夠糗。」他的音樂夢看不到成功的盡頭，當下帳戶卻只剩零頭。他回憶有次和另一名團員湊了些零錢到便利商店，打著如意算盤，要用關東煮的湯汁煮泡麵，不料結帳卻差1元，只得硬著頭皮跟店員借錢。

森田結識了陳零九，知道他彈得一手好鋼琴，立刻拜託他授課，陳零九也不藏私傾囊相授，森田表示：「陳零九教我彈琴，某種程度上算是半完成我的夢想，我也一直把這份感謝放在心底。」陳零九這回一口氣賣下100森田新書，助攻森田一舉攻下誠品排行榜第2名的好成績，森田大為感動，直說好交情果然不是假的。《森田的網海印鈔術: 時尚網紅全方位經營技巧大揭密》已於誠品、博客來等各大通路上架。

(中時 )