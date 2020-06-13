台視週六外景實境競賽節目《綜藝3國智》，最新一集推出「老夫老妻挑戰賽」，由公認最佳夫妻檔的李易、六月擔任守關者，兩人結婚多年依舊濃情蜜意、舉止親密，為親暱關卡訂下超高過關標準。其中一關要在限時30秒內，在臉上親最多下的才算成功。

王少偉和瑪麗兩人再度被湊成對，兩人邊親邊被眾人調侃是在「調情」，頻頻指王少偉表情「很爽」。或許是動作太親密，在關卡進行到一半，王少偉突然停止遊戲，彎著腰在一旁傻笑，被眼尖的主持群懷疑：「該不會起生理反應了吧？」，王少偉笑而不答，反而製造更多笑果。

即便眾人苦苦逼問，王少偉依舊呈現彎腰姿勢，迅速躲到張立東、鯰魚哥身後，並害羞表示：「快點帶我去廁所啦！已經有五、六年沒有這種感覺了吧！」，哈孝遠還拿著膠帶出來打圓場表示：「需要把你封印起來嗎？」讓一旁瑪麗笑到淚流不止。更多精采內容敬請鎖定6月13日週六晚間8點台視《綜藝3國智》。

王少偉被瑪麗親後疑似「起生理反應」，猛彎腰在原地不動。（台視提供）

王少偉（中）被瑪麗親完疑似「生理反應」，迅速躲到張立東（左）、納豆（右）身後。（台視提供）

李易、六月結婚多年依舊濃情蜜意，順利通過遊戲關卡。（台視提供）

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