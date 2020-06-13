Sources: NBA's expected restart dates:



- July 30-Aug. 14: Seeding games

- Aug.15-16: Play-in tournaments

- Aug. 17: Playoffs begin

- Aug. 30: Family/guests of teams arrive

- Aug. 31-Sept. 13: Conf. Semifinals

- Sept. 15-Sept. 28: Conf. Finals

- Sept. 30-Oct. 13: NBA Finals — Shams Charania (@ShamsCharania) June 12, 2020

《The Athletic》權威記者查拉尼亞13日凌晨搶先爆料，NBA本季復賽具體賽程已經全部出爐，除了本季例行賽將於7月31日開打，總冠軍賽預計也在10月1日到14日期間進行，不過《紐約時報》記者史坦同時爆出，各隊將先進行3場熱身賽提前備戰。

查拉尼亞爆出的復賽具體賽程如下(台灣時間)：例行賽7月31日到8月15日、分區資格賽8月16到17日、季後賽8月18日開打、球員親友與球隊人員8月31日抵達、分區準決賽9月1日到14日、分區決賽9月16日到29日、總冠軍賽10月1日到14日。

史坦也在13日報導，目前參加復賽的22隊已被告知，將在7月31日本季復賽之前，也就是7月9日到29日期間，各隊必須先在奧蘭多的廣闊世界體育綜合園區進行3場熱身賽，然後6月23日開始，各隊總教練可以參加球員在訓練館進行的個人訓練。

(中時 )