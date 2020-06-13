健保訂定差額給付醫療特材上限引起醫界反彈，引發挺英醫師群組的退群組潮；國策顧問也是小英之友會總會長李茂盛昨天受訪認為這政策，「真是狀況外」；蔡英文總統昨天急速滅火，她在臉書表示，好的政策，需要好的溝通。早上她請行政院長蘇貞昌特別注意，並再與衛生福利部陳時中部長就各界的意見與提醒進行研商。

李茂盛指出，好的醫療產品本來就會貴，為何會有這樣政策？真是狀況外，醫界團體也認為，這樣很不當，價格問題本來就是市場取向，台灣人有權利用好的產品。

他說，確實有不少挺蔡英文總統的醫生因此紛紛退出群組，「雖然是一部分醫生，但是沒退群組的，不代表就支持這項政策」；他表示，總統目前尚未跟他們見面溝通，但是若前端的人無法解決，會希望能安排跟總統見面，讓總統聽聽醫界的心聲。

黨政人士昨天指出，健保署規劃的方案，原意是希望讓健保差額給付的醫療材料能夠價格透明化，藉此降低民眾的負擔，但這項方案在揭露後，包括醫界、民眾、黨籍民意代表，都有高度反應不同意見，譬如是否有充分溝通，是否會造成劣幣逐良幣的狀況，會不會造成民眾權益的受損，是否會影響未來醫療科技產業的研發等。

黨政人士說，蔡總統的臉書也湧進許多留言反映對這項政策的看法，而蔡總統也都有獲知各界的反應。基於希望政策能夠更好、多贏。

黨政人士強調，蔡總統上午有請行政院蘇貞昌院長與衛福部長陳時中商議，表達好的政策需要好的溝通，希望行政部門能夠將各界的疑慮完整釐清，透過溝通讓政策推動更好。

總統昨天在臉書指出，關於健保自付差額醫材上限的事情，這幾天引起許多討論，我也收到不少醫療界朋友和病友的留言。

她說，「今天早上，我請？蘇貞昌？院長特別注意這件事，並再與？衛生福利部？陳時中部長就各界的意見與提醒進行研商。

總統表示，好的政策，需要好的溝通。政策規劃會影響很多人，正式實施前，政府團隊歡迎各界的建議，把方案調整到最好。「謝謝大家的意見與提醒，我們一定會更加努力」。

(中時 )