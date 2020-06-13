國民黨的兩岸論述備受關注，改委會兩岸小組昨開會初步結論，將提出四大支柱，包含強調中華民國主權、強化台灣安全、要求對岸民主化、營造兩岸雙贏局面，同時肯定九二共識過去的歷史貢獻，有與會者建議應朝統獨之外的第三條路邁進。

歷經六次開會，國民黨兩岸論述小組的討論逐漸聚焦，日前委由召集人林郁方彙整各方意見，撰寫出9千多字的論述，後來委由黨大陸事務部主任左正東，濃縮成近1千字摘要。

與會人士說，國民黨將再次提醒社會大眾，九二共識並不等同於一國兩制，肯定九二共識過去的歷史貢獻，不過希望以背景來描述，才不會讓人覺得新瓶裝舊酒。

這位人士強調，國民黨將敦促大陸民主化，點出中共威權與對人權的問題，對於六四天安門事件、反送中，都有不同程度、輕重不一的批判；國民黨過去作為兩岸關係的緩衝區，面對一再敗選，如今重返執政意念遠大於擔任緩衝區，一致認同要撕掉親中標籤；同時要求對岸正視中華民國主權存在的事實，以及國民黨過去曾釋放的善意。

據悉，有與會者建議，國民黨如今在野，應在藍綠鬥爭、統獨泥沼之中，找尋第三條生路，而國民黨與民進黨不同的是，不會一昧親美，而是作出價值選擇。昨在會中提出簡約版文字平鋪直敘，子筆小組後續接力開會，探討能否提出有亮點，讓民眾耳目一新的論述。

(中時 )