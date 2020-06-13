桃園市議員王浩宇在臉書PO出照片，表示收到「裝有2顆子彈」的恐嚇信。網友質疑該封信收信人跟寄信人的位置搞混，王浩宇12日晚間指出，已確認子彈信件確實是由郵差投遞，他也對質疑他「自導自演」者，將開吿，對象包含PTT八卦版、臉書等網友。

王浩宇稍早PO文表示，他收到兩顆子彈，要他「留一點口德」，恐嚇意味相當濃厚。王指出，罷免是公民的權力，作為民選公職他只能尊重，但這幾天韓粉、罷王團體成員不斷的死亡威脅與恐嚇，他想絕對是無法獲得社會認同的。

網友質疑該封恐嚇信的收信人跟寄信人的位置搞混了，甚至懷疑自導自演，王浩宇12日晚間在臉書發文指出，警方循線追查，已確認子彈信件確實是由郵差投遞，該信件最早是從內湖被投入郵筒，並由郵差收集後寄往中壢，目前已組成專案小組調查中。

王浩宇還表示，對於「自導自演」、「自己寄子彈給自己」等不實說法與謠言，因嚴重影響他本人名譽，已委請律師收集證據，將於事後提吿，包含PTT八卦版、臉書等，目前他已採證103篇，若留言者在12日晚間12點主動刪除，他將不提告。

(中時電子報)