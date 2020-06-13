美國聯準會（Fed）指出未來經濟前景仍不樂觀，未來利率仍維持在0~0.25%之間，直至2022年！加上投資人憂心新冠肺炎疫情恐捲土重來，看壞未來經濟，美股11日下挫，，道瓊工業指數單日狂洩逾1800點。不過12日美股反彈，最終收盤道瓊上漲477點。

美股三大股市反彈！道瓊工業指數終場上漲477.37點，或1.90%，收在25605.54點；標準普爾500指數上漲39.21點，或1.31%，收在3041.31點。以科技股為主的那斯達克指數上漲96.082點，或1.01%，收在9588.809點。

歐洲股市12日回彈！倫敦FTSE 100指數上漲28.48點或0.47%，收在6105.18點。法蘭克福DAX 30指數下跌21.01點或0.18%，收在11949.28點。巴黎CAC 40指數上漲23.66點或0.49%，收在4839.26。

(中時電子報)