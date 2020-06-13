美國一間公寓內日前傳出「惡臭」，附近鄰居無法忍受因而報警，更表示「覺得裡面有人死了」，警方找來消防隊幫忙協助進入公寓後發現，裡面確實有一個小孩的遺體，並且很明顯已死亡多時。

根據《WHIO TV》報導，整起事件發生在美國俄亥俄州，James H. McGee Blvd.1800街區的一間公寓因為發出陣陣惡臭，甚至被鄰居認定是腐敗的屍臭味。鄰居報警後，警方偕同消防隊破門而入，意外發現屋內確實有一具小男孩的屍體，據推斷大約為1歲的兒童，且已明顯死亡一段時間。

警方循線逮捕男童現年33歲的母親瓦尼莎（Wanisha Smith），判定她過失殺人和危害兒童，並將其以謀殺罪起訴。瓦尼莎告訴警方，她傷害了兒子，「把他的頭撞到椅子上，使他失去知覺，沒有反應」，且她從未試圖帶兒子就醫。

據悉，瓦尼莎除了這名死亡的男童之外，還有其他孩子，但幸好沒有任何一人跟她生活在一起，這些孩子都很安全。警方表示，將會解剖男童的遺體，確認死因跟死亡時間。

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(中時電子報)