【1】67所大學疾呼 境外生列首批入境

境外生返台時間未定，引發高教圈大恐慌。國立大學校院協會、國立科技大學校院協會等67所公立大學與公立科大昨日聯合發表聲明，並由清華大學校長賀陳弘、台灣科技大學校長廖慶榮署名，行文給行政院，強烈呼籲中央盡快作為，將國內大學校院境外生，列入首批准予入境的優先對象。

【2】高市延長賽 藍轟補選國家隊

中選會昨公告高雄市長韓國瑜罷免案投票結果並發布補選時程，6月20到24日受理市長候選人登記，8月15日投票。國民黨痛批中選會硬生生砍掉1個月，僅剩2個月補選作業時程，護航行政院副院長陳其邁直攻高雄市長大位，壓縮在野黨的準備時間，完全私心自用，淪為「忠犬會」與「補選國家隊」，也是顯現民進黨的「狼性」。

【3】攻政院判有罪 魏揚不滿提釋憲

6年前群眾攻占行政院323事件，黑島青陣線總召集人魏揚等7人一審無罪，二審認定他們涉犯《刑法》第153條的「煽惑他人犯罪」，改判有期徒刑2至4月不等，都可易科罰金，他們不服有罪判決，提上訴後，12日到台灣高等法院遞狀，聲請停止審判及釋憲，及開言詞辯論庭審理。

【4】北京3確診 56天無病例破功！

北京在連續56天沒有本土確診病例後，這兩天破功，11日西城區出現一例確診，12日豐台區出現2例確診，且兩人在同單位工作。確診者去過的牛羊肉市場和海鮮市場都緊急暫停營業，幾天前，北京才宣布6月15日小學一到三年級返校復課，昨馬上收回成命，繼續暫緩開學。北京各類體育賽事也自12日起暫時停辦。

【5】台北國際電腦展 今年不辦了

國際展看不到曙光！面對疫情中心對商務客來台的邊境管制仍未解封，貿協昨宣布，已延期到9月的「台北國際電腦展2020」（COMPUTEX 2020）確定取消，今年不再辦理。這也是COMPUTEX舉辦40年來首度停辦。連帶合辦的「台北國際智慧機械暨智慧製造展」也不辦；其他像是國際塑橡膠工業展也2度延期，新日期未定，10月的汽車零配件展是否照舊都有變數。

(中時電子報)