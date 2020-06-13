新書曝梅蘭妮亞趁著搬進白宮前 和川普重新簽訂婚前協議

美國總統川普向來自詡為談判高手，不過即將出版的新書顯示，第一夫人梅蘭妮亞也毫不遜色。

據CNN新聞網與《每日郵報》（Daily Mail）12日報導，《華盛頓郵報》（The Washington Post）記者巧丹（Mary Jordan）在下星期即將出版的《她的交易藝術：梅蘭妮亞不為人知的故事》（The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump）一書中指出，2017年時，第一夫人遲遲沒有跟著川普，從紐約市遷居白宮，部份原因在於，她正和川普重新談判婚前協議。

和川普親近的消息人士透露，梅蘭妮亞這麼做，是要修改與川普的財務協議，以照顧兩人的兒子拜倫，確保他和川普與首任妻子伊凡娜所生的3個孩子獲得同等待遇，也能參與家族事業。據說巧丹為了寫這本書，前後在5個國家進行了超過100次訪問。

由於當時傳出，川普不僅曾和色情女星出軌，還曾非禮多名女性，梅蘭妮亞十分火大，為了消氣，再加上拜倫的學業還沒告一段落，她決定暫時不進白宮，並趁機和川普重談婚前協議。

川普曾多次公開說，他支持透過婚前協議，以保護個人財產。「我篤信婚前協議，」他說，「雖然這些文件既討厭又可怕。」

(中時電子報)