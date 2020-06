新書曝梅蘭妮亞趁著搬進白宮前 和川普重新簽訂婚前協議

美國總統川普向來自詡為談判高手,不過即將出版的新書顯示,第一夫人梅蘭妮亞也毫不遜色。

據CNN新聞網與《每日郵報》(Daily Mail)12日報導,《華盛頓郵報》(The Washington Post)記者巧丹(Mary Jordan)在下星期即將出版的《她的交易藝術:梅蘭妮亞不為人知的故事》(The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump)一書中指出,2017年時,第一夫人遲遲沒有跟著川普,從紐約市遷居白宮,部份原因在於,她正和川普重新談判婚前協議。

和川普親近的消息人士透露,梅蘭妮亞這麼做,是要修改與川普的財務協議,以照顧兩人的兒子拜倫,確保他和川普與首任妻子伊凡娜所生的3個孩子獲得同等待遇,也能參與家族事業。據說巧丹為了寫這本書,前後在5個國家進行了超過100次訪問。

由於當時傳出,川普不僅曾和色情女星出軌,還曾非禮多名女性,梅蘭妮亞十分火大,為了消氣,再加上拜倫的學業還沒告一段落,她決定暫時不進白宮,並趁機和川普重談婚前協議。

川普曾多次公開說,他支持透過婚前協議,以保護個人財產。「我篤信婚前協議,」他說,「雖然這些文件既討厭又可怕。」

(中時電子報)