苗栗縣警局12日發布警職人事異動案，共有26人調動，其中竹南分局新港派出所15日將迎來全縣首位女所長。

即將派任新港派出所所長的王人幼現為縣警局婦幼隊警務員支援竹南警分局二組，今年33歲，台中人，在竹南分局服務4年後，憑著一股傻勁與為民服務的熱情，考取「分駐（派出）所所長候用甄試」，希望派任地方派出所後發揮力量，拉近警民距離扭轉刻板印象。

王人幼畢業於屏東師範學院資工系，原想成為工程師或老師，但當年教師檢定考與警察特考同一天，她受到警察舅舅鼓勵，畢業後選擇報考警察特考，意外開啟從警之路，她歷任保二總隊警員、苗栗縣警局資訊科巡官、竹南分局巡官、警務員等職務，表現深獲長官及同事肯定，期間再進修取得中央警察大學資管所碩士，學識俱佳。

她表示，去年曾到美國休斯頓警局參訪，當地見警率高，對當地民眾來說是警察就是「安心」的象徵，因此也期許自己到派出所後，值勤技巧與管理方面魄力不輸男性，同時發揮女性特質展現人性化，傾聽民眾心聲，嘗試改變民眾因警察取締、干涉造成的負面刻板印象。

王人幼說，警察節當天接任派出所所長一職，對她來說格外有意義，到任後必將全力以赴，使從警歷練更加充實、完整。

(中時 )