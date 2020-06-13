【1】陸涉台新智庫 不排斥納台專家

大陸涉台學術重鎮廈門大學台灣研究院，6月新成立了兩個院級研究單位：「兩岸融合發展與國家統一政策模擬實驗室」和「涉台外交研究中心」。前者要對國家統一情境、一國兩制台灣方案進行仿真模擬分析；後者則是鑑於中美關係複雜嚴峻、兩岸在涉外領域鬥爭激烈的背景下所設。擔任統一模擬實驗室的陳先才教授受訪指出，兩岸情境類比包括台灣民意變化，都會是重要內容，未來如果有需要，也不排斥納入台灣專家。

【2】海南自貿港 不衝擊香港

大陸審議港區國安法之際，設立海南自貿港，被一些外媒解讀為拉瓊棄港。大陸國家發改委副主任林念修8日表示，海南自貿港與香港定位不同，海南自貿港重點突出貿易和投資自由便利，聚焦發展旅遊業、現代服務業和高新技術產業，加快培育具有海南特色的合作競爭性優勢，與香港目前定位不同，產業也不同，互補大於競爭，不會對香港造成衝擊。

【3】陸5G手機熱戰 價格殺很大

在618大促背景下，大陸多款5G手機價格已經來到2千元（人民幣，下同）以下，甚至是1500元檔位，另一邊，手機廠商也紛紛在手機設計體驗上下功夫，以吸引大陸消費者，而對於5G資費，業界人士表示，預計今年內5G套餐門檻能降到50元左右，打響今年大陸5G手機普及戰。

【4】發展地攤經濟 陸一線城行不通

大陸為提振景氣、穩就業讓「地攤經濟」越炒越熱，但各地對於「如何擺攤」、「哪裡擺攤」的問題大多仍未推出具體政策細節，尤其在北京與上海這樣在政治、經濟上具備特殊地位與功能的超大型城市，對「地攤經濟」的發展更持有審慎的態度。上海態度從基層城管人員的表述也可稍微窺見，就有一名市容管理人員私下透露「現在上海沒有開放一處個人擺攤的地方」，看看別的城市就知道了，一夜回到解放前，1天擺攤產生的垃圾需要處理3天。

【5】兩岸青年交流 陷同溫層困境

台灣年輕人普遍綠化，兩岸青年交流也陷入困境，歸結起來有幾大原因：時間遞進，台灣外省一代凋零，與大陸的連結不斷減少；去中國化教育養成，年輕人的大中國情懷不再；中美對抗，台灣成為美國的反中橋頭堡；天然獨世代擅用網絡社交媒體發聲，成為台灣政治主導力量；兩岸青年交流陷入同溫層困境，大陸本來更應該爭取與綠營青年交流，但怕有政治風險，所以始終無法影響到關鍵族群，只能跟相對少數的統派青年同溫層取暖。

(中時電子報)