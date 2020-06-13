【1】富比士：陸若攻台 艦隊可能擺出甚麼陣容

分析認為，如今中方新戰艦，尤其是驅逐艦和護衛艦，都有足夠的防禦力繞台。而解放軍潛艦隊規模世界第一，也可以用來繞台，讓台灣海軍更難抵禦。要是解放軍攻台，航母很可能會在視距外運作，以免遭反擊。然而，和以往不同的地方在於，由於商業衛星等提供的公開來源情報（OSINT），很容易就能發現航母。

分析指出，用以送解放軍上岸的兩棲戰艦有多款，其中的骨幹目前是071型船塢登陸艦，而這約相當於美國的聖安東尼奧級（San Antonio-class）兩棲船塢登陸艦。由於艦體後部有大型直升機甲板和浮船塢，能讓它們能從離岸更遠的地方，利用直升機和氣墊船投送部隊。

紅底、藍十字，上頭有13顆星的是南北戰爭時期的邦聯軍旗(南軍旗)，長期以來，美國軍方對此都採取包容態度，不過陸戰隊司令認為，這個旗幟經常被用在種族主義與分裂思想，陸戰隊將全面禁止。(圖/美聯社)

【2】防止種族爭議 美國陸戰隊正式禁止南方軍旗

新命令是美國海軍陸戰隊司令大衛·伯傑將軍（David Berger）下達的，其實他早在2月份的時候，就打算這麼做，他曾經寫信給海軍陸戰隊副指揮官-蓋瑞‧湯瑪斯將軍（Gary Thomas），表示應該在陸戰隊基地裡「禁止所有與南部邦聯有關的符號」。

伯傑寫道：「我們必須禁止那些具有分裂意義，而不僅僅是意見分歧的符號。

【3】川普自德撤近萬大軍 英警告危險遊戲影響大了

美國總統川普決定，將從德國撤出9,500部隊。而英國政界人士和歐洲軍事專家都警告，這可能危及對俄羅斯戰略優勢，並破壞二戰後的西方軍事聯盟。 據英國《衛報》（The Guardian）8日報導，儘管有人懷疑，以反覆無常聞名的川普究竟能不能在11月大選前實現他的威脅，但他若真這麼做，將影響美國在中東和非洲的作戰能力。

韓國研發的5代戰機KF-X，很像體型稍小的F-22。(圖/韓國國防開發署)

【4】韓國收到首具F414 自製戰機KF-X發動機到位

KAI設計的KF-X ，是一種中型、雙發動機的5代戰機，因為他們需要的是一種中尺寸的大推力發動機，放眼國際航空發動機行業，大約只有俄羅斯克里莫夫、英國勞斯萊斯，以及美國GE能夠提供，其中又以GE的F414性能最好。因此KAI於2016年5月，選擇F414-GE-400K發動機，做為KF-X的動力也是預料之事。

F414發動機還為波音F/A-18E/F超級大黃蜂(SuperHornet)、薩博JAS 39E / F 獅鷲戰機(Gripen)和印度的光輝戰機Mark 2提供動力。

台電計畫在彰化芳苑近海海域，興建一處離岸風力發電場，將成為台灣官版首宗的離岸風力發電場開發案。(圖／業者提供)

【5】離岸風機能反登陸？軍事專家：反而為敵軍指路

其實風力發電機，可能還對反登陸戰不利。須知臺灣有些適合兩棲進犯之灘岸目標區，由於地形太過平坦，難以辨識與定位導航，以往國軍在演習時，還發生過登陸到錯誤灘頭的糗事。如今若是設立此種風力發電建物，對於導航能力較弱之兩棲裝甲車輛與舟艇，其實更有利於其作為避雷離障參考陸標，順利抵達預定登陸灘岸區，因此更可能對灘頭防禦作戰產生負面影響。

(中時電子報)