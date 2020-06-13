馬國明認戀湯洛雯。（圖／取自《on.cc東網》）

馬國明、湯洛雯曬出情侶玩偶。（圖／翻攝自kennethmkm IG）

31歲港姐黃心穎去年和許志安爆出不倫戀，她和馬國明2年戀情也因此宣告畫下句點，昨(12日)馬國明被拍到潛進黃心穎閨密湯洛雯香閨，今凌晨兩人在IG上認戀，媒體詢問黃心穎看法，她大方表示祝福前男友健康，其他不願多說。

黃心穎去年因爆出「安心偷吃」事件，使被貼上許志安小三的她成為眾矢之的，黃心穎後來到美國避風頭，去年底才回到香港，至於被戴綠帽的前男友馬國明也低調承認分手，還替女方緩頰說：「她又不是我的殺父仇人，感情事不需要放得太大。」

46歲的馬國明恢復單身後，感情事依舊受矚目，據《東網》報導，最近目擊馬國明現身黃心穎好友湯洛雯香閨，兩人單獨待了4小時又穿情侶裝外出覓食，被問關係，馬國明、湯洛雯當下沒正面回應，深夜才在IG曬出情侶玩偶合影並TAG對方帳號，寫下「謝謝關心」承認交往，而湯洛雯去年才一手安排黃心穎生日，對於馬國明認戀新歡，黃心穎低調說：「祝福他身體健康、平安，他私人的事就留給他回應」。

(中時電子報)