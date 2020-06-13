知名飯店連鎖集團「愛客發」由前董事長徐豪雄一手創辦，全盛時期年營收超過10億，在飯店業低迷環境中可謂「奇蹟」，但徐豪雄如今為避開黑道追殺，只能四處躲藏、隱身花東，更因心情不佳而食不下嚥，每天只靠1個便當勉強過活，飯店大亨現況讓人唏噓。

本刊調查，徐豪雄經營房地產起家，最落魄時還曾3度去開計程車，但他憑著努力和獨道眼光，10年前一手創立愛客發集團，如今旗下飯店有超過2000個房間，2018年的營業額更超過12億，卻因黑道介入被霸占經營權，愛客發如今由昔日總經理呂自修接手，徐豪雄則開始不見天日的躲藏生活。

徐豪雄透露，他過去十分相信呂自修，公司大小章都交給他保管，呂自修卻想「自己當老闆」，去年1月帶著黑道侵門踏戶來到辦公室，並強逼他認債並簽下股份讓渡書，此後連自己的辦公室都被黑道把守，他這才不得不離開台北「避難」。

徐豪雄的免疫系統近日發生嚴重問題，其身上還出現過去不曾有的乾癬皮膚病。（圖／黃鵬杰攝）

徐豪雄曾經坐擁數億身家，現在名下房產事業都被侵占，只能靠著昔日好友接濟，與父母手足和兒女都不敢聯絡，僅妻子無怨無悔守在他身邊，2人如今避居花東，而他食不下嚥加上節省開銷，每天僅靠著1個便當勉強過活。

龐大壓力也壓垮徐豪雄的健康，他表示，自己遭鋪天蓋地的抹黑，免疫系統也跟著出現問題，身上還出現過去不曾有的乾癬皮膚病，如今除了就醫幾乎足不出戶，卻依舊無法住的安心。

「每3、4個月就要搬一次家，感覺到危險就走。」徐豪雄表示，黑道如今仍對自己虎視眈眈，他曾到台北市觀傳局辦文件，前後不到15分鐘就被人拍照通報，天羅地網的監控讓他不寒而慄，如今只期盼司法能盡快還他清白，他才能找到機會重新開始。

針對此事，愛客發回應表示，台北日記和高絲旅店之所以還持續使用徐豪雄的執照印章，是因徐謊報印鑑遺失而更換，以至於變更負責人程序無法完成，愛客發執照上的名字都已經更名。業者也指控，因徐豪雄欠銀行大筆債務，愛客發的財務狀況岌岌可危，才改開立摩莎曼拉公司的發票。至於黑道介入傳聞，業者則嚴重澄清絕無此事、子虛烏有，旅館是正派經營，徐豪雄提出的告訴皆已不起訴。

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(中時電子報)