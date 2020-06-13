知名連鎖集團愛客發去年爆出經營權之爭，至今仍沸沸揚揚，本刊循線找上前董事長徐豪雄，他感嘆自己當初幫助總經理呂自修不遺餘力，見呂自修經營的自助餐倒閉還借出近千萬元相助，並把呂自修拉來飯店擔任要職，沒想到「飼老鼠咬布袋」，自己一手創立的旅館集團反被捲走，人情冷暖讓他十分感慨。

徐豪雄回憶，自己10多年前在南陽街經營房地產事業，因個性海派、喜歡助人，被朋友戲稱為「大師兄」，見友人有難總會出手幫忙，呂自修當時開自助餐館，2人因地利之便逐漸相識，餐館爆發財務危機時，呂自修還曾向他哭訴，他一時心軟而借出近千萬替他解決。

愛客發成立後，徐豪雄見呂自修經濟狀況仍然沒有好轉，高薪聘請他來集團擔任總經理，並將公司財務和工地裝修等要職交給他打理，原以為2人是工作上相輔相成的夥伴，沒想到竟有反目成仇的一天。

徐豪雄說，呂自修性格高調、喜歡排場，擔任總經理時，一個月的交際費就要百萬，自己買車聘司機供其使喚，總經理的辦公室比董事長還大，徐豪雄不願計較這些枝微末節的小事，沒想到呂貪心不足蛇吞象，不能滿足於總經理的位置，想要「自己做老闆」。

愛客發集團董事長徐豪雄（左）與總經理呂自修（右）因經營權而對簿公堂，雙方還曾在飯店爆發衝突。（圖／報系資料照）

徐豪雄回憶，幾年前曾發現公司帳目不清，他多次想開除呂自修卻找不到機會，呂自修更在去年初帶黑道闖進辦公室，將自己掃地出門並強迫他簽下股權讓渡書，雙方如今對簿公堂，徐豪雄則期盼法院能還他清白，讓他奪回屬於自己的旅館王國。

針對此事，愛客發回應表示，台北日記和高絲旅店之所以還持續使用徐豪雄的執照印章，是因徐謊報印鑑遺失而更換，以至於變更負責人程序無法完成，愛客發執照上的名字都已經更名。業者也指控，因徐豪雄欠銀行大筆債務，愛客發的財務狀況岌岌可危，才改開立摩莎曼拉公司的發票。至於黑道介入傳聞，業者則嚴重澄清絕無此事、子虛烏有，旅館是正派經營，徐豪雄提出的告訴皆已不起訴。

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(中時電子報)