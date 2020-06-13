中國一名李姓女子向認識多年的彩券行老闆娘覃女購買彩劵，僅花了108元人民幣購買，隨後對獎時發現自己中了790萬元人民幣！李女見狀趕緊前往彩劵行領獎，結果發現彩劵竟然是假的，一切都是好友覃女作祟，而她一氣之下決定報警處理，覃女也因此吃上官司，恐面臨牢獄之災。

綜合陸媒報導，這起事件發生在今年年初，李女透過相識許久的覃女購買彩劵，1月9日時，李女對獎時發現自己竟然中了790萬元人民幣的頭獎，她當時心想：「790萬啊！下輩子都不愁吃穿了！」不過當她前往兌獎時，卻從天堂秒掉到地獄。

李女兌獎時被告知：「這張彩劵是P的，根本沒下過注。」讓她當下超崩潰；至於為何會發生這樣的事情？李女平常購買彩劵時都是透過微信向覃女購買，只不過對方卻興起貪念，只用電腦P了一張彩劵給她，所以才會導致這場悲劇發生。

事實上，覃女已經不是第一次做出這種缺德事了，報導中指出，她先前已經偽造過231張彩劵，靠著詐騙取得3990元人民幣。

案件爆發後，李女當下氣得報警，覃女在警局的傳喚下自動到案說明，並且承認罪刑，主動向李女提出賠償，而善良的李女考量2人是多年朋友：「是她一時貪念所致，她身體不好，家中還有小孩要養，我也不想她去坐牢。」最後，李女通譯對方賠償15萬人民幣。

儘管獲得李女原諒，覃女仍吃上官司，近日當地法院一審作出判決，她因偽造票劵罪，遭判一年有期徒刑。

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(中時電子報)