高雄市長韓國瑜遭到罷免後，高雄市將進行補選程序，昨日中選會正式公告韓國瑜的罷免結果，並且宣布了補選流程以及日期，將在6月20日開始補選登記、24日截止，且將在8月15日進行投開票。

補選流程如下：

一、 109年6月12日 發布選舉公告

二、 109年6月16日 公告候選人登記日期及必備事項

三、 109年6月20日至6月24日 受理候選人登記之申請

四、 109年6月24日 政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止

五、 109年7月10日前 審定候選人名單，並通知抽籤

六、 109年7月15日 候選人抽籤決定號次

七、 109年7月26日 選舉人名冊編造完成

八、 109年7月30日 公告候選人名單

九、 109年7月31日至8月14日 辦理公辦政見發表會

十、 109年8月11日前 公告選舉人人數

十一、 109年8月15日 投票、開票

十二、 109年8月21日前 審定當選人名單

十三、 109年8月21日 公告當選人名單

十四、 109年8月26日前 發給當選證書

十五、 109年9月20日前 通知候選人領取補貼之競選費用

(中時電子報)