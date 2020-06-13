各大通路的口罩都被民眾秒殺，今天下午PChome 24h購物和蝦皮24h將再開賣醫用口罩，而大家引頸期盼的「中衛口罩」，屈臣氏網路商城將在早上10點開賣，其他通路的販售時間、購買限制等細節，《中時電子報》為您整理如下。

【電商平台】

●PChome 24h購物

今（13日）下午開賣MOTEX、摩戴舒、AOK等品牌的醫療口罩與防塵口罩，另外也有防疫組盒可以購賣，每人限購1盒，詳細資訊及確切時間將在賣場和APP另行公告。

●蝦皮 24h

每天下午5時開賣「台灣製醫療用口罩」，盒裝50入（不挑色） 口罩，售價399元。

●Yahoo奇摩購物中心

每天早上11點至12點，採不定時和限量的方式，開賣「醫療口罩」，新增「天天」和「匠心」兩品牌，至於「中衛口罩」除深丹寧、薰衣紫、軍綠、櫻花粉外，再新增酷黑、丹寧牛仔、迷彩3個限定顏色，每人限購1盒。

●momo購物網

下周一（15日）早上10點開賣醫療用口罩，除了中衛之外，也有其他品牌的口罩加入，每人限購1盒，具體款式屆時會公布在購物網站上。

●松果購物

6月3日開始販售「台灣製淨新口罩」，以藍色盒裝50入為主，且可配合全站打86折的活動，最低一盒385元，不限制購買數量。

【藥妝店】

●屈臣氏

今天上午10點門市將販售的是「匠心醫用口罩」，盒裝50入，依款式不同，售價分別為250元和290元，網路平台則開賣「中衛酷黑色盒裝醫療口罩」，一盒50入，售價300元，每人限購1盒。

藥妝店「屈臣氏」宣布明（13日）將在門市、線上同步開賣36萬片口罩。（屈臣氏臉書）

●康是美

6月12日起門市與網路商城開賣「恒大優衛醫用口罩」，盒裝50入，售價299元，每人限購1盒。

(中時電子報)