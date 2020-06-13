中國一名45歲的陳姓貨車司機，礙於工作的關係，他時常在街邊小吃店吃飯，一周前他照常坐在店裡吃了便當、喝了一罐罐裝飲料，豈料不久後卻發現自己身體有異狀，不僅乏力、肌肉痠痛，還時常忽冷忽熱，送醫後被檢查出是腎綜合征出血熱，至於為何會染上病狀？醫師推斷，可能是老鼠的屎尿在作祟。

綜合陸媒報導，陳男平常習慣在街邊店用餐，日前吃完便當後開了一瓶罐裝飲料來喝，過了一陣子，他的身體就開始發熱，但他一開始以為只是普通的發燒，吃了幾顆退燒藥就不去理會，雖然體溫回到正常值，但不久後又開始燒，其他症狀也沒有好轉，最後才被家人送到醫院。

陳男被送到醫院時，已經間斷發熱伴嘔吐4天，少尿1天，頭頸、胸部皮膚發紅，球結膜充血，接診的醫師發現他症狀進展快速，尿蛋白與紅細胞的數值皆不正常，體內多個器官系統嚴重受損，甚至出現嚴重腎衰竭，所幸在醫師的極力搶救下，陳男在幾次CRRT治療後，終於在8日出院逃過一劫。

至於為何會突然引發腎衰竭？專家認為，導致陳男發病的原因很可能是在那瓶罐裝飲料上，由於罐裝飲在運送的過程中沒有特殊的防護，因此很有可能在運送時被老鼠汙染到，所以專家提醒，喝罐裝飲料時盡量不要對嘴喝，拿吸管比較衛生。

腎綜合征出血熱，是由流行性出血熱病毒（漢他病毒）引起的，主要傳播為動物源性，病毒能通過宿主動物的血及唾液、尿、便排出。

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(中時電子報)