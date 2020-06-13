《北京日報》用戶端13日報導，受到從業人員及環境中檢出新冠核酸陽性影響，北京新發地市場暫時休市，以生鮮、冷凍豬肉、牛肉、羊肉、雞鴨肉等畜禽肉類、水產品及其製品為重點監管產品，排查隱患，追根溯源，嚴防食品安全事件的發生。

報導稱，針對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控新形勢新要求，6月12日晚，北京市市場監管局發出開展食品安全大檢查工作的通知。

據報導，按照市府市場監管局提出要求，生鮮、冷凍豬肉、牛肉、羊肉、雞鴨肉等畜禽肉類、水產品及其製品為此次食品安全大檢查的重點監管產品；而各類經營生鮮、冷凍肉品及水產品的食品集中交易市場（含附設冷庫）、專業冷凍冷藏庫房、超市、便利店、食雜店以及肉類和水產品使用量大的餐飲服務單位等經營者為重點監管對象。

重點包括：加大對食品集中交易市場的監督檢查，督促市場開辦者落實食品安全管理責任，依法對入場食品經營者履行管理義務，查驗並留存食用農產品產地證明或者購貨憑證、合格證明文件，並核對入市畜禽類產品檢疫合格證明標識內容與實際數量、來源等情況，無食用農產品產地證明或者購貨憑證、合格證明文件一律不得入場銷售。

加大對超市、便利店、食雜店等食品經營者的監督檢查力度，督促食品銷售經營者嚴格履行食品安全主體責任。

各區要對轄區內已復工的餐飲服務單位進行全面的疫情防控和食品安全監督檢查，對學校（含托幼機構）食堂和養老機構食堂要開展全覆蓋檢查。

按照《餐飲服務食品安全操作規範》的要求，全面檢查餐飲服務單位的原材料進貨、食品加工製作、餐飲具清洗消毒、從業人員健康狀況等。

針對監督抽檢、監督檢查中發現的問題，應當堅決予以立案，依法予以嚴懲；符合移送公安機關條件的，應當按照有關要求及時移送公安機關。

按照屬地政府疫情防控工作部署，立即督促指導食品集中交易市場、商場超市、餐飲單位等食品經營單位嚴格落實「四方責任」，按照疫情防控指引要求，做好疫情防控工作。

督促市場內商戶對設備和工作區域消毒；在處理動物和生鮮動物產品時，穿好工作服、戴手套和做好面部防護，落實衛生健康部門和市場監管部門提出的各項防控措施。

(中時 )