健保署推出健保自費醫材上限新制，引發軒然大波，還招來各界反彈，許多知名醫生如柚子醫師和蘇一峰等也都批評該項政策。昨(12)日衛福部長陳時中出面說明，並指這項爭議背後有幕後黑手在推動。有網友在PTT上用自己的經驗指出，按照健保署推動的政策，在未來會出現很多問題，並向陳時中嗆聲，覺得有幕後黑手就來查。

有一名網友在PTT上發文表示，他身體很差，有心肌梗塞的病史，體內裝了四根塗藥支架，並指出目前他正在使用的支架價格原價高達6-7萬元，而健保補助為14099元。原PO分析，健保署搞的政策，民眾自費上限加上健保補助後的這筆錢並不足以負擔塗藥支架和生物支架的價錢，以後要裝支架，就只能等廠商佛心降價了。最糟糕情況就是廠商不玩了，然後當有一天血管塌陷的時候，只能去選擇14099元的無塗藥支架，並直言以他身體狀況來說這根本是個要命的政策。

對於衛福部長陳時中表示，感覺爭議幕後有黑手操弄，原PO直嗆，「陳時中說有黑手，那就盡管來查看看我是不是黑手吧，你們家林鶴明應該知道我是誰，他可以告訴你我手是黑的還是其他顏色的，所以到底為什麼要推這鬼政策?」

其他網友們回應，「篩選有台灣價值的醫生阿，誰反對就是貪婪，沒醫德，沒台灣價值」、「設上限，保險公司能省錢，台廠能賺錢」、「推案例分享」、「就是在圖利低價醫材廠跟保險業，然後病人管你去死」。

(中時電子報)