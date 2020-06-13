天氣晴朗炎熱，氣象局今對5縣市發布高溫資訊。(圖擷自氣象局)

預估颱風明(14)日將撲向港澳，受其外圍雲系影響，花東、南部局部地區將出現雨勢，其他地區午後雷陣雨不容小覷。氣象專家吳德榮表示，大氣不穩定，午後易有小範圍、強對流發展，各地嚴防劇烈天氣。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中提到，氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，第2號颱風「鸚鵡」向西北前進，明(14日)晨在香港西方、廣東一帶登陸。其對台灣的主要影響，是外圍輸送水氣北上，造成迎風面降雨，亦增強午後對流的強度；因距離遙遠，其影響程度，並未因發展為「輕颱」而有所改變。

吳德榮指出，最新歐洲模擬顯示，今日至下周一為晴朗炎熱的天氣，最高溫約在36度左右，要注意防曬、防中暑。南來水氣增多，花東及高屏有局部陣雨；大氣不穩定，午後易有小範圍、強對流發展，各地皆有局部陣雨或雷雨的機率，應注意「雷擊、瞬間大雨…」等劇烈天氣。

氣象局說，由於天氣晴朗炎熱，今對5縣市發布高溫資訊，中午前後花蓮縣縱谷，高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市盆地，台南市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。

(中時電子報)