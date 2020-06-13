林口國道貨車撞擊拖板車 貨車駕駛失去生命跡象 09:032020/06/13 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道一林口段發生貨車撞擊拖板車死亡車禍。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高速公路國道北上林口路段13日發生嚴重車禍，一台貨車不明原因高速撞擊拖板車，強烈撞擊造成貨車車頭嚴重毀損、凹陷，貨車駕駛因此受困車內，失去生命跡象。 (中時 ) #貨車 #撞擊 #生命跡象 #生命 #高速 也許您會感興趣 社會熱門新聞 小房間學佛「雙修」 女兒目睹媽與住持狂啪啪 - 社會 正妹欠債借2萬 大學同學帶她進摩鐵「用身體還」 - 社會 19歲美髮師陽明山夜遊 仰德大道「雷殘」殞命 - 社會 感謝外送員！正妹裸身只穿丁字褲開門 偷拍PO網分享 - 社會 大專男床戰國中女30回 性慾旺盛2天嘿咻1次 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。