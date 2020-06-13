《北京日報》用戶端13日報導，受到北京打破新冠疫情56天零確診影響，北京市豐台區市場監管局、豐台區衛生健康委員會13日凌晨3時發布「關於新發地批發市場暫時休市的公告」。此外，北京西城復發新冠患者孩子同層班級師生136人，核酸檢測呈陰性。

公告指，近日北京市出現新增本地新冠肺炎病例，其活動軌跡涉及新發地批發市場。經檢測，在市場從業人員及環境中檢出新冠病毒核酸陽性。本著人民群眾生命安全和身體健康至上的原則，自6月13日3時起，新發地批發市場暫時休市，進行全面的衛生整治和環境消殺。

同時為保障市場供應，在其它地點設置了蔬菜、水果交易專區，實行閉環式管理，請務必關注相關道路指引標識。市場重啟時間將另行公告。同時請廣大市民群眾和經營者給予理解和支持。

此外，央視新聞13日報導，北京市6月11日新增的1例新冠肺炎確診病例，患者家住西城區月壇街道西便門東大街。北京西城區在前期對新冠肺炎患者孩子所在班級學生及有過接觸的教職員，全部進行核酸檢測外，6月12日又對該班級同層的所有班級師生136人進行了核酸檢測，結果均為陰性。

(中時 )