米砂過去大聊最糟糕性經驗。（圖／翻攝自我是蕾菈I'm Lyla Youtube）

網紅米砂（Misa）先前自曝曾為孫安佐墮胎成為話題，最近她自曝進軍AV界，但不是當女優是擔任企劃和監製一職，過去就常分享性經驗的她，去年上蕾菈Youtube節目大談最糟啪啪啪經驗，她回憶有次跟一群同學睡通鋪，她拗不過男伴邀請，在以為眾人都睡著的情況下和男伴發生關係，沒想到完事後眾人都默默起床，她才發現大家其實都在裝睡，成為一生汙點。

米砂先前拍片大聊糟糕性經驗，其中一任男友愛動漫，在發生關係時對方竟大喊雷切的日文，讓她傻眼，另有次她在酒吧認識了一個聊得來的男生，後來兩人到旅館發生一夜情，做到最後對方越來越不舒服，竟直接吐在她下體，眾人聽了直呼「好扯」。

米砂再說，最難忘的是她和一群同學出遊時，其中一個男生在眾人睡通鋪時突然提議想跟她發生關係，做完後眾人突然站起來，害米砂跟那位男同學瞬間尷尬，「所以就是影響一生，每次聚會他們都要再提一次」。

(中時電子報)