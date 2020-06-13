1名大專男透過交友軟體認識15歲少女，因在軟體上交談甚歡，進而相約出來見面，男認為少女言行舉止成熟，立即追求開始交往。由於大專男性慾旺盛，要求少女平均2天1次的活塞運動，共計2人已大戰30回合。直到家人發現少女經常早出晚歸，並多次與大專男有過多次性關係，憤而提出告訴，全案以性交罪判定5個月有期徒刑。

據了解，男子是透過交友軟體與少女相識，在網上交談15天後契合，進而多次相約出來約會，大專男見少女行為舉止成熟，開始熱烈追求交往。起初，大專男趁家人不在時，將少女帶回家中進行呼天喊地的床事運動，而後大專男性欲旺盛，才半個月的時間，就已經與少女有過30回合床戰。直到少女家屬發現少女時常早出晚歸，甚至還三步五時聲稱要去同學家中借住玩耍，30回合的情節才曝光，少女家屬憤而向大專男提出控告。

法院出庭時，大專男承認自己的確正和少女交往，因少女的言行舉止成熟，並不知道少女竟只有15歲。少女卻反駁，與大專男初次發生關係時，就已明確告知自身年齡，並沒有隱瞞不說。法官認為，大專男為自身性欲而影響少女的身心發展，判刑5個月的有期徒刑。

(中時電子報)