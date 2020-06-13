西班牙名將保羅蓋索(Pau Gasol)職籃生涯進入倒數階段，他希望能回到湖人隊退休，有意願簽下1季合約。他2014年加盟公牛至今，歷經馬刺、公鹿、拓荒者，他下個月就滿40歲。

蓋索對《美聯社》說：「如果腳沒事，我計畫在NBA或歐洲再打1季，不管是湖人和巴塞隆納(西班牙)都很棒，但還要看看實際的可能性。」蓋索的左腳有傷，而且是疲勞性骨折，這種長期累積的傷害無法在短時間痊癒。

馬刺時期的蓋索還能維持場均10分、8籃板，但去年戰力急速下滑，上場時間減少之後只剩3.9分、4.6籃板。馬刺去年3月買斷蓋索，合約總值3年4800萬美元。後來蓋索以底薪加盟公鹿，只打3場就受傷。季外拓荒者簽了蓋索，但開季不久就釋出，一場也沒讓他打。

進入NBA之前，蓋索率領巴塞隆納摘下冠軍，獲選MVP，這是他在湖人2連霸之外最風光的時刻，被認為是西班牙歷來最偉大的籃球員。目前湖人禁區的霍華(Dwight Howard)、麥基(JaVale McGee)都將成為自由球員，蓋索還有機會回歸。

(中時電子報)