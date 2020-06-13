前高雄市長韓國瑜（中）12日晚間與國民黨主席江啟臣（左）及同黨議員再度來到殯儀館，參加議長許崑源的祈福追思晚會。（圖/袁庭堯攝）

高雄市政壇因故身亡的的許崑源議長追思會，昨晚在市立殯儀館景行廳舉行，韓國瑜昨也五度赴靈堂弔唁一路相挺他的許議長，許崑源遺孀林絲娛在家人陪同下，緩步地走到會場外向眾人致謝，以孱弱的聲音說，她昨天夢見許崑源，要她「特別感謝市府團隊、感謝市長」。

據港媒《中評社》今13日報導，昨12日晚間在高雄舉辦的追思晚會，韓國瑜和國民黨主席江啟臣都身穿白衣親自出席，許崑源的夫人在家屬攙扶下，向來弔唁的高雄市民及丈夫好友鞠躬感謝。

因林絲娛在致詞前久站未坐，雙腳在情緒悲痛下站也站不穩，兩位女兒在旁極力攙扶，韓國瑜見狀連忙起身攙扶，由於林說話微弱，讓藍營參政同志紛紛淚崩不捨。

林絲娛透露「自己夢到先生，要她感謝市長和市府團隊，在為期短短一年多時間為高雄處理這麼多事情」時，一度泣不成聲，隨後，她代表許崑源感謝所有鄉親好朋友們。

而對於媒體詢問，韓成為高雄市民後下一步該何去何從？韓國瑜表示，忙完許崑源後事後，他已規畫要到中部一段時間。國民黨副祕書長柯志恩日前仍爆料，「篤信佛教的韓國瑜要去寺廟沉澱身心」，韓昨未否認，只說「先保留一下，時機成熟就會告訴大家」。

媒體問韓妻子李佳芬、女兒韓冰等人近況，韓說「家人都好」，但強調希望保有自己的空間。

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