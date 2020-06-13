前高雄市長韓國瑜卸任後，資深媒體人李艷秋5點分析後韓流時代，稱韓要圖謀再起，難度真的很高，且韓流也就此結束。李艷秋的觀點，讓韓粉非常不能認同，再度出征灌爆李的臉書，大喊「韓流永不熄滅！韓國瑜只是沉潛！」
李艷秋昨在臉書文形容，韓國瑜任職的這段期間可謂「這煙火般的18個月啊」！李艷秋直言，在近94萬票的驚人罷免票數的民意展現下，韓國瑜的再起之路可說是宣告破滅，韓流也就此結束。高雄無懸念再度回到民進黨手裡，中華民國和國旗將成為總統蔡英文及民進黨的工具。
不過，李艷秋的這番言論讓韓粉非常不能認同，紛紛到李臉書留言表示，「只要韓國瑜還繼續在，我們永遠都在，韓流永不息滅，他只是沉潛」、「後會有期！不是你説後會無期」、「不見得，不用下早下結論」、「把韓國瑜幹掉，最高興的是國民黨」、「韓國瑜很快就會證明妳是錯的」、「韓流會以另一種形式存在」、「沈潛只是短暫，韓流定會再起風雲」、「不會散的，永遠只支持韓國瑜，因他是我所有政治人物最敬佩的」！
(中時電子報)
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