高雄市長補選將在8月15日進行，國民黨在市長韓國瑜遭到罷免看似在高雄一蹶不振，一時之間找不到好的人選來與民進黨的陳其邁對抗，競逐高雄市長大位，而且柯文哲的民眾黨也虎視眈眈，表示「補選一定不會缺席」。

對此，政治評論員李正皓在政論節目中指出，國民黨畢竟才剛被高票罷免掉市長，不太可能贏得這場補選，但是因為民眾黨宣示了也會加入這場選舉，這對於國民黨而言就相當重要，因為國民黨再怎麼講都是台灣的第二大政黨，「怎麼可以在一個直轄市長選舉中淪落到選成第三名？」

李正皓表示，這個時候韓國瑜辦了一場成功的「告別音樂會」，顯示著「韓流」還沒散、還沒退，只要韓國瑜出來登高一呼，還是會有好幾萬人響應，那麼韓國瑜就展現了他現在的價值，儘管在韓的協助下國民黨不一定有辦法拿下高雄市長的補選，「但是票數絕對不會輸給民眾黨，保住了國民黨在高雄的分量」，這點相當重要！

(中時電子報)