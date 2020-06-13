大陸早期實施獨生子女政策，加上民眾多有重男輕女觀念，導致男女比例嚴重失調，截至2019年，男性與女性人口仍相差3000萬人，讓不少人擔心老婆越來越難找。對此上海復旦大學經濟學院特聘講座教授黃有光提出新論點，建議政府可以採取一妻多夫制，引起熱議。

黃有光指出，齊人之福、三妻四妾在古代已經司空見慣，而伊斯蘭教國家可以在合法的情況下娶4個妻子。他認為，一個妓女一天可以接數十個客人，一般男子有這一半能力，肯定超乎正常人水平，因此一妻二夫比一夫二妻更為可行。

黃有光。（圖／翻攝自微博）

他表示，如果2個男人願意聚同一個女人，而女人也願意，那社會為甚麼要阻止。論點一出，立刻在網上掀起討論。

對此有網友認為，黃有光把綠帽變成紅帽確實是令人耳目一新，但其實把問題複雜化了，且文章中似乎並不看重男女失衡，只以「房事為重」，在世界上任何一個文明國家，都不會允許「一妻多夫」這樣的情況發生。不過也有人表示贊同，可以解決生理需要。

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(中時電子報)