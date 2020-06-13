行政院副院長陳其邁預計下周請辭，投入高雄市長補選。對此，華梵大學書院教育長、人文教育研究中心副教授張壯熙直言，市長補選綠營若未超過94萬票，「民進黨自己要小心」，他認為，這顯示出並未激起市民期待，將不會是民進黨罷韓成功那種光復高雄的歡愉。

中選會昨公告高雄市長韓國瑜罷免案投票結果，並發布補選時程，6月20到24日受理市長候選人登記，8月15日投票。對此，國民黨痛批中選會硬生生砍掉1個月，僅剩2個月補選作業時程，護航行政院副院長陳其邁直攻高雄市長大位，壓縮在野黨的準備時間，完全私心自用。據《中評社》報導，張壯熙認為，未來補選上台的新市長，若沒拿到94萬票，表示並未激起市民熱情、期待，新市長擔任首長所需的正當性，就能從數字看出略顯薄弱的問題。他認為，補選沒出來投票的人，想必冷眼觀察，他說民進黨要小心，這不會是民進黨罷韓成功那種光復高雄的歡愉。

對於報復性罷免，張壯熙則認為，為了罷免目標而聚集的團體，若無所求就會解散，但若另有所圖，將會持續下去。為反制綠營而開啟的報復性罷免，他認為，就是為了一口氣，相關團體投入罷免行動，應告訴大家該如何改善生活，而非光是為了打垮別人。

(中時電子報)