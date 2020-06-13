就算NBA與球員工會都已通過本季復賽計畫，向來愛搞破壞的籃網明星後衛厄文卻不這麼想，根據《Yahoo Sports》資深記者海恩斯13日爆料，厄文親自組織一場球員視訊會議，更在會中呼籲球員應該考慮不要參加復賽，擺明就在唱反調！

曾經公開談論「地平說」的厄文，無論待在騎士、塞爾提克或籃網等隊期間，都曾傳出大搞內訌謠言，這次他集結大約200名球員進行視訊會議，強調基於當前種族歧視引發的民憤，以及新冠疫情的不確定性，球員應該考慮不要參加復賽。

只是厄文帶頭呼籲考慮不要復賽謠言，隨即遭到不少頂級球星打臉，甚至展開溝通，積極跟其他球員闡述如果不參加復賽，對於球員所造成的負面經濟影響，不只是出現在本季，也會影響將來，更該考慮利用NBA平台宣導反種族歧視運動。

湖人前鋒庫茲馬更在第一時間轉發相關新聞，更發推表示，「我們其中一些人仍希望打球且展開競爭，別曲解這一點！」他的湖人隊友杜德利也馬上回覆，「庫茲馬說的是事實，今天這個視訊會議是幾點呀，我有參與其中。」看來厄文的呼籲恐怕沒什麼效果。

(中時 )