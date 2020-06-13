偷嚐禁果常不敢讓父母知道，急診科醫師賈蔚上節目分享，高中女孩肚子痛到盜汗、臉色蒼白的被媽媽帶來看病，一照超音波發現，肚子裡都是液體，推測是血液後，但少女與家屬堅稱不可能有性行為，但檢驗結果出爐，卻狠狠打臉，讓家屬傻眼。

急診科醫師賈蔚在《醫師好辣》節目上分享，曾有個高中女生由媽媽帶來看病，只見少女抱著肚子、臉色蒼白還盜汗，一看就知道是肚子痛，因此安排超音波檢查，結果骨盆腔裡充滿著液體，而一般最常見的就是血液。

賈蔚表示，由於少女未成年，因此需向家屬解釋病情。患者媽媽一聽到女兒「內出血」，緊張地詢問原因。對此醫師解釋，女性骨盆腔若有囊腫破裂，可能也會出現內出血，不過也有可能是因為子宮外孕，因為看起來出血量不少。

賈蔚說，但患者的母親聽到子宮外孕的可能，毫不猶豫地說「不可能」，詢問少女本人，他也表示自己沒有過性行為，但由於許多年輕患者都會對性事有所保留，因此還是請少女留小便驗孕，結果顯示「陽性」。

賈蔚指出，超音波與驗孕結果看起來，子宮外孕的機會有９成以上，警告了這個狀況很嚴重，可能需要手術，少女才坦承曾有過性行為，但懇求醫護替他保密，但由於未成年患者動手術需經家屬同意，因此只能請社工協調說明。

(中時電子報)