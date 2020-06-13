日本每日新聞報導，日本執政的自民黨外交部會暨外交調查會12日在會議上決定，由於台灣確診與死亡人數都很少，將要求安倍政府將防疫有成的台灣納入首波鬆綁外國人入境的名單，同時考量「一中原則」應順應時代應變。

為防止新冠疫情擴大，日本政府從2月以來陸續實施邊境管制，已針對台灣、大陸、韓國、美國、澳洲、越南等111國實施入境管制。而日本預計近年夏天對澳洲、紐西蘭、泰國以及越南列入第一批開放名單，而原定將大陸、台灣以及韓國將會列入第二批許可名單。

報導指出，自民黨外交部會暨外交調查會12日召開會議討論此事，會中決定建議安倍政府要將防疫有成，確診病例以及死亡人數少的台灣加入首波鬆綁入境名單。

報導指出，在這場會議上有人指出，針對大陸所主張「台灣是中國不可分的一部份」的「一中原則」，日本應該順應時代，討論應採取何種立場。

(中時電子報)