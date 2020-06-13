影》高雄代理市長楊明州宣誓就職 韓國瑜沒出席 09:242020/06/13 中時電子報 陳弘美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄巿代理巿長楊明州12日走馬上任。（曹明正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前高雄市長韓國瑜正式卸任，由高雄市政府參事楊明州代理市長。今早上10點舉行交接儀式，由行政院秘書長李孟諺監交，楊宣誓就任。不過，韓國瑜本人沒出席交接典禮。 稱韓國瑜難再起 韓粉出征李艷秋嗆：韓流永不滅 (中時電子報) #韓國瑜 #高雄市 #代理市長 #宣誓就職 #楊明州 也許您會感興趣 政治熱門新聞 民進黨慘了？李正皓：罷韓後竟丟一把「槍」給韓國瑜撿 - 政治 罷免黃捷會成功嗎？沈富雄看完民調斷言8字 - 政治 韓國瑜、陳其邁未來走向 他一算完宅神吃驚 - 政治 「罷免黃捷」最新民調出爐！鳳山人選擇出乎意料... - 政治 許崑源遺孀泣：夫託夢「感謝韓國瑜」做了這件事 ... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。