日前健保署宣布將推出健保自費醫材上限新制，招來醫界的批評與反對。衛福部長陳時中昨親上火線說明，稱此事有幕後黑手操縱，引起新一波討論。醫師蔡秀男要部長講清楚誰是幕後黑手，並指出這個政策所存在的問題。

蔡秀男在臉書上表示，「阿中部長不要急，慢慢講，請說清楚：誰是黑手?」這項政策引起無數民意反彈，甚至蔡總統的臉書也慘遭洗版，難道這些就是所謂的「黑手」？蔡秀男也說，雖然這次的防疫大戰中，在基層醫護的努力和相挺下，陳時中的聲望登上空前的高峰，但也不要這麼快就爆出失言風波，跌落神壇，並點名衛福部法律幕僚失職，要他們好好把關，別讓部長失言。

針對健保署說要確保健給付醫材價差不要太離譜，蔡秀男不解表示，「自費價差離譜?」，並直言非健保給付的醫療費用，本來衛福部與衛生局就有在管理，不需要包庇健保署藉差額違反比例原則的行政逾越。而且，管理醫療費用的法定職權，本來就在衛福部各縣市政府衛生局與醫審會，而非在健保會或健保署。

蔡秀男痛批，「違反自由民主社會醫療經濟自主，比某國還血汗還共產，真是有夠逆時鐘！」同時他也指出，台灣醫療界的票，從來不是哪一黨的鐵票，「台灣自由民主價值需要捍衛，自由民主更需要制衡!」

網友們也留言說，「聽到黑手論，真的傻眼，我是家醫科、為自己為潛在病人發聲，居然被歸在背後黑手，部長真的失言了！」、「我個人從事醫療器材輔導工作，確實親自看到自費醫材從工廠生產中間經過轉手到病人身上，其價格已經翻了好幾倍」、「就此走下神壇？忽然發現健保署長神隱了？」

(中時電子報)