台南左鎮區農會驛站餐廳重新開幕，13日起試營運，與澎湖區漁會合作，結合芒果等在地食材，推出全新創意料理。（劉秀芬攝）

台南左鎮區農會驛站餐廳重新開幕，13日起試營運，與澎湖區漁會合作，結合芒果等在地食材，推出全新創意料理。（劉秀芬攝）

台南左鎮化石園區去年5月開幕以來遊客突破50萬人，位於入口旁的左鎮區農會驛站、農特產品中心，生意也受惠，農會理事長李茂昌表示，原本委外經營餐廳收回自營，經3個月整修後，13日重新開幕試營運，特別與澎湖區漁會合作，推出結合芒果等在地食材及澎湖海鮮的創意「山海料理」，試營運首日消費滿額打卡送芒果。

李茂昌表示，左鎮區農會驛站冰飲部、簡餐部每到周末中午擠滿用餐人潮，為了服務民眾，特別將餐廳整修，明亮潔淨衛生，可容納上百人同時用餐。為了讓遊客品嘗到更新鮮美味、多樣化的料理，農會邀請澎湖區漁會主廚一起研發創意料理，使用澎湖直送的海鮮，搭配芒果、破布子、山藥、竹筍等在地食材，也嘉惠在地小農。

目前正是芒果產季，試營運首波餐點推出清爽芒果海鮮麵、芒果拌透抽，其他還有搭配澎湖透抽或小管、青斑、珍珠斑、龍膽石斑的創意料理，如竹筍燴魚片、海鮮粥、海鮮麵、珍珠斑破布子蒸蛋蓋飯，有個人套餐，也可單點料理、客製化合菜，100元起就可以吃飽飽。

李茂昌說，驛站餐廳13日起試營運，歡迎遊客來品嘗，提供意見。農會驛站不只可以用餐、吃芒果冰、喝飲料，農特產品中心更集結了全國農會各式熱銷產品，如果用餐後覺得想回家做做看，農特產品中心就有澎湖區漁會的海鮮專櫃，可以把食材買齊回家試做。

(中時 )