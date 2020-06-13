徐冬冬發文回應。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

30歲大陸女星徐冬冬擁有E罩杯火辣身材，被封為大陸第一美胸，去年她分手大15歲港星尹子維，年底又傳出她到整形醫院切粉瘤，因傷口離動脈太近發生意外，幸好最後無大礙。最近有網友爆料她為了前凸後翹的性感身材，竟不惜去拆掉兩根肋骨，對此，她也親上火線回應無此事，並誠實說若沒P圖，自己還是粗腰、大象腿。

徐冬冬過去常正面回擊網路傳聞，先前傳她和尹子維分手主因，她親自寫下：「尹老師是我此生見過最善良的人之一」，強調分手後依舊是朋友，有網友發文稱男方的明星媽媽胡燕妮太美，「不認為婆婆和這個兒媳能溝通順暢」，徐冬冬也坦白說：「阿姨的確是大美女，也是我的偶像。必須甩我1000條街」。

最近有網友爆料，指徐冬冬為了好身材竟去動刀切除肋骨，她又回擊說：「沒拆過…照片都是修瘦了腰的…我的水桶腰大象腿依然還在… ​​​​」，粉絲也回說：「哈哈哈，這些營銷號為了流量真的是死皮不要臉」、「說什麼話！你哪裡來的水桶腰？？」、「拆肋骨，有點誇張。肯定沒有的吧，」、「你拆骨的人應該先把它自己先拆了」。

(中時電子報)