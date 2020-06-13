NBA 2K21 - Announcement Trailer PS5

遊戲商2K Sports本周釋出了最新遊戲《NBA 2K21》的PS5預告片，鵜鶘隊錫安威廉森(Zion Williamson)成為預告片的主角。這是PS5(主機還未上市)的實機畫面，皮膚與汗水都相當真實，眼神也接近真人，最後威廉森還把籃框拉下來。

威廉森與2K簽有代言合約，球迷擔心他會成為封面人物，因為2K遊戲向來有「封面魔咒」，成為遊戲封面的球星有很大機率會倒楣，不是受傷就是被交易。2K為此還發布聲明，表示新作會有多位封面球員，名單預計於7月宣布。

按往年進度，球季此時已是總冠軍賽，今年球季因疫情還未結束，遊戲仍預定於秋季發售。由於索尼的新主機PS5、微軟Xbox Series X都預計今年上市，NBA 2K21是首個登陸新一代主機的系列作，格外受到矚目。初次看到預告片的玩家除了驚嘆畫面的逼真，也揶揄那個汗水效果有點太強了，還流到小腿上，錫安威廉森平常會流那麼多汗嗎？

(中時電子報)