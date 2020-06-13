許多登山客攻上玉山主峰後，都會在標高3952石碑拍照留念，但日前卻傳出尷尬的巧合，有名男子「裸臀坐在石碑上」，幾天後卻有另1名男子「親吻」同個位置，網友看到這2張照片不禁留言大笑：「味道飄出螢幕了」。

有民眾將1張LINE群組對話截圖，貼到臉書社團「爆廢公社」，該群組成員共6人，其中1人貼出1名登山客為慶祝攻頂，光著屁股坐到主峰石碑上，而石碑剛好嵌入他的股溝裡；另名群組成員則貼出另1名登山客，在不同日親吻石碑的照片，親吻的地方剛好被人用光屁股坐過。

不少網友看到照片都認為親吻石碑的登山客「有夠衰」，紛紛在貼文底下留言：「原汁原味」、「還真香」、「味道飄出螢幕了」、「哈哈哈，超噁心」、「高山上氣溫低還鎖住原味」。不過有人罵：「雖然很好笑，但是很沒公德心」。

事實上，11年前曾有登山客赤裸身體慶祝攻頂玉山主峰，事後該名男子被依妨害風化罪移送法辦。

(中時電子報)