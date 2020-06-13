2012年09月25日釣魚台／宜蘭漁民60多艘漁船25日在大風浪中前進晨釣魚台海面保釣，宣示護衛傳統漁區的主權；日本海上保安廳動員34艘以上船艦包圍阻隔，與我海巡艦艇各自噴水互嗆，日本巡視船水柱平直有力，且是自動射控（右），我海巡艦艇水柱成弧形散霧狀，且由人員操控（左）。

2012年9月25日宜蘭縣／釣魚台近了，蘇澳漁民60多艘漁船25日在大風浪中前進晨釣魚台海面保釣，宣示護衛傳統漁區的主權，遭遇日本海上保安廳船艦34艘。

台灣史上最大保釣行動 旺旺集團贊助出航

日本石垣市議會欲將釣魚台改名，再度挑起釣魚台主權爭議，蔡英文政府因為在這起事件中沒有大動作反擊、主張立場，遭藍營批評。但其實在2012年曾有一場「史上最大的保釣行動」，旺旺集團董事長蔡衍明義助宜蘭漁民，讓全世界看到釣魚台是我們的。

2012年台日釣魚台爭議、衝突迎來高峰，民間對於「護漁」的聲浪也是相當強烈，南方澳的漁民也相當憤慨，希望能夠親自保釣，但卻礙於經費問題無法出航，連宜蘭縣政府都表示難以協助，而旺董蔡衍明表示自己身為宜蘭子弟，在這關鍵時刻必當伸出援手，便支援這次行動，讓百艘漁船可以在當年9月23日一同出海，造就這次「台灣史上最大的保釣行動」。

這次的保釣行動引來全世界的關注，歐、亞、美各大洲的主要新聞媒體都爭相報導，並以台日船艦互相追逐、噴水柱等衝突畫面登上頭版，接下來幾天更撰文報導分析；這次的保釣行動不僅沒有讓日本人小看我國上下一心的護漁決心，更告訴全世界，台灣與釣魚台那剪不斷、分不開的淵源關係。

(中時電子報)