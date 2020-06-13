根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基13日報導，一周前當球員工會舉辦視訊會議，且投票決定是否重啟本季，身為球員工會6名副主席之一的籃網後衛厄文，還投票支持本季復賽計畫，沒想到才隔1周時間，他的立場就變成呼籲球員不該參加復賽。

沃神甚至直接嘲諷，厄文雖在上周球員工會視訊會議表達積極參與立場，他所提出的問題都很普通，像是受傷的他能否列入籃網復賽名單？能坐觀眾席替隊友加油嗎？能否三溫暖幫助傷勢恢復？講來講去，他的問題都圍繞在自身問題上面。

上周出席球員工會視訊會議的球隊代表與執行委員，最後進行投票表決是否參加復賽，結果是28比0、全數通過，表示身為球員工會副主席的厄文，明明上周還投了同意票，卻在1周後立場轉變，也讓不少球員工會代表感到相當錯愕。

沃神更引用一名消息人士說法，「厄文在過去幾天時間，跟一些球員工會代表保證自己支持聯盟在奧蘭多的整體復賽計畫，卻在自己跟其他球員視訊會議表達完全不同立場。」看來這次厄文擺明要搞破壞，反正籃網本季早跟總冠軍無緣了！

(中時 )